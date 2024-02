Associazioni insieme sulla spiaggia per rimuovere rifiuti: cittadini invitati

CAROVIGNO - L'Associazione Plastic Free Odv Onlus, in stretta collaborazione con le associazioni locali e con il patrocinio del Comune di Carovigno annuncia che domenica 18 febbraio 2024 alle ore 9.30 a Torre Santa Sabina si svolgerà un'importante iniziativa di raccolta dei rifiuti lungo le coste. Appuntamento in via Tevere.

Le associazioni che hanno sostenuto l’iniziativa sono: Avis Carovigno OdV; Associazione AmiciI di SpecchiollA 2020; Il Porticciolo Aps; Aps Liberi Di.; Milan Club Carovigno 2022; Compagnia Sbandieratori e Musici "I Carvinati "; Gruppo sbandieratori battitori Nzegna; Gruppo sbandieratori Rione Castello; Lu Pizzuttinu; Ass. Maria Ss del Perpetuo soccorso; Av Protezione Civile Carovigno Onlus; Avullus di Carovigno.

"Le coste del mondo sono spesso considerate tra i luoghi più belli e preziosi della natura, ma dietro la loro bellezza c'è un problema crescente e diffuso: l'accumulo di rifiuti. Questo problema non solo minaccia l'ecosistema marino, ma ha anche gravi conseguenze per l'economia locale e la salute pubblica. Affrontare la gestione dei rifiuti sulla costa è diventato un compito urgente che richiede azioni immediate e sostenute da parte delle comunità locali e delle autorità competenti". Scrivono gli organizzatori.

"Le cause dell'accumulo di rifiuti sulla costa sono molteplici e complesse. La mancanza di infrastrutture per la gestione dei rifiuti, la cattiva educazione ambientale e comportamenti irresponsabili da parte dei cittadini sono solo alcuni dei fattori che contribuiscono a questo problema. La gestione dei rifiuti sulla costa è una sfida complessa, ma è una sfida che dobbiamo affrontare con urgenza e determinazione. Solo attraverso una collaborazione coordinata e un impegno congiunto possiamo proteggere le nostre preziose coste e preservare la bellezza e la biodiversità dei nostri mari per le generazioni future".

Per la partecipazione è richiesta l’iscrizione sul sito www.plasticfreeonlus.it o direttamente al link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/6165/18-feb-carovigno. Saranno forniti sacchi per la raccolta e guanti protettivi per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

“La principale ragione per cui è così importante la sinergia tra associazioni è la complessità delle questioni sociali contemporanee. Problemi come la povertà, l’insicurezza alimentare, l’emarginazione sociale, la sanità e l’ambiente, richiedono soluzioni coordinate che nessuna singola organizzazione può fornire da sola. L’apertura alla collaborazione delle associazioni di Carovigno per questa giornata sono la dimostrazione che realtà associative con diversi fini, possono collaborare per un bene comune. L’abbandono dei rifiuti e la dispersione nell’ambiente di plastica sono un problema che va risolto con la sensibilizzazione e la riduzione progressiva dell’utilizzo della plastica ormai entrata di fatto nella nostra catena alimentare” Commenta Luigi Antelmi Referente Plastic Free Odv Onlus provincia di Brindisi.