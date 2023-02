Cartelle Arneo: assemblea pubblica a Brindisi. In programma manifestazione a Bari

BRINDISI -Il sindacato Cobas Brindisi organizza insieme al Comitato "La voce del Cittadino" di San Vito dei Normanni e al Comitato "No Enfiteusi" di San Michele Salentino venerdì 17 febbraio alle ore 16,30 in viale Commenda 74 una assemblea sul tema dell'Arneo.

L'assemblea serve a fare il punto sulla situazione delle cartelle Arneo arrivate nelle ultime settimane. In programma anche la proposta di una manifestazione Regionale a Bari per protestare contro le richieste del Consorzio Arneo. Continuano, quindi, le iniziative intraprese dai tre comitati che hanno prodotto già una serie di assemblee nel Brindisino ed una manifestazione a Bari alla Regione dove è stato incontrato l’assessore alla Agricoltura Donato Pentassuglia.

"Dall’incontro barese emersero due aspetti importanti della questione Arneo: i sindaci devono realizzare la riperimetrazione cittadina, che significa che le case per cui si chiede l’Arneo devono essere escluse dal pagamento. Per questo abbiamo inviato una richiesta di incontro al sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, dove chiedere la riperimetrazione cittadina ed il sostegno nella vertenza contro la Regione per cancellare una tassa ingiusta lì dove i servizi non vengono resi. La necessità della riforma dei Consorzi che la Politica deve realizzare da decenni che tarda ad arrivare, dove devono essere esclusi quei terreni agricoli che non ricevono servizi.Non possiamo mantenere in piedi un consorzio Arneo mangia soldi pubblici che non ha operai ma solo impiegati da continuare a pagare". Si legge nella nota del Cobas