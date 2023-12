"I danni delle grandi opere inutili ed imposte": attivisti manifestano a Brindisi

BRINDISI - In occasione della "Giornata internazionale contro le grandi opere inutili e imposte", venerdì 8 dicembre Piazza Vittoria ospiterà una manifestazione alla quale aderiranno il comitato Liberi Cittadini, gli studenti della Osa (Organizzazione studentesca autonoma) ed il sito di Puglia Antagonista.

"La nostra città è particolarmente interessata a questi temi per quello che ci hanno lasciato le industrie, senza riparazioni alle morti e alla devastazione ambientale - afferma in un comunicato Roberto Aprile di Cobas, attivista da sempre impegnato sul tema - così come la si continua a colpire con il Petrolchimico, con i nuovi gasdotti come il Matagiola (Brindisi) e Masseria Manampola (tra Villa Castelli e Grottaglie). Per non parlare dei depositi di gas della Edison nel porto e del carbone che brucia a cielo aperto a Cerano".

"Quello che avviene a Brindisi è uguale per tanti altri territori che si sono uniti nella lotta per combattere una transizione ecologica ed un modello di sviluppo che vanno completamente nella direzione sbagliata, ad aggravare situazioni già di per sé drammatiche a livello planetario" prosegue la nota.

Per la città di Brindisi la giornata dell’8 dicembre assume particolare valore perché coincide con lo scoppio del reparto P2T al petrolchimico di Brindisi avvenuto nel 1977 .

Sarà proiettata in Piazza Vittoria l’intervista di un lavoratore che racconta gli avvenimenti, accompagnata da una mostra che riporta gli articoli di giornale di allora, il tutto gestito dal sito “Puglia Antagonista”. Seguiranno interventi musicali dei gruppi di giovani che hanno aderito alla manifestazione.