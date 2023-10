Erasmus, da Brindisi al Portogallo per promuovere iniziative contro il bullismo

BRINDISI - Nuova “mobilità” per la scuola secondaria di I grado dell’istituto comprensivo “Paradiso-Tuturano” nell’ambito del progetto Erasmus 2023-24 “Say no to cyberbullismo”. Quattro studenti della secondaria di I grado “G. Mameli”, insieme a quattro docenti, dal 9 al 13 ottobre sono stati ospiti della “Escola Alberto Sampaio” di Braga (Portogallo), insieme ad altre delegazioni provenienti da Irlanda e Turchia.

Gli studenti brindisini sono stati accompagnati da Consuelo Randino, docente del team Erasmus; Chiara Maci, docente e vicaria del dirigente scolastico, Maria Antonietta Latini dirigente amministrativo e Angela Citiolo, dirigente scolastico.

“Obiettivi del progetto sono la sensibilizzazione e il contrasto al cyberbullismo. L’Istituto è in prima linea nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo e nello smuovere la sensibilità verso chi subisce forme di intolleranza e non accettazione e, nel contempo, nella comprensione di ciò che muove i bulli, che con il loro comportamento esprimono anch’essi vulnerabilità”. Si legge in una nota.

“Numerosi e importanti sono le iniziative che la scuola mette in campo per cercare di prevenire la diffusione di questi fenomeni attraverso percorsi di condivisione che coinvolgono la scuola, le istituzioni, le famiglie e i minori stessi. Il programma della mobilità ha previsto cinque intense giornate alla scoperta della storia e delle tradizioni e del territorio portoghese. Le mattine sono trascorse a scuola tra laboratori e workshop che hanno coinvolto alunni e docenti e i pomeriggi sono stati dedicati alle attività di apprendimento all’aperto. Il tour storico-culturale della città di Braga; la gita a Guimarães, città dove nacque il Portogallo, con la visita al suo imponente castello medioevale quattrocentesco e al palazzo dei duchi di Bragança, Patrimonio Mondiale dell’Unesco; la visita al Santuario di Bom Jesus e ai suoi splendidi giardini; la gita alla città di Porto e quella sul battello sul fiume Douro.

“Un’opportunità unica per gli alunni del comprensivo e un’esperienza che non dimenticheranno mai. Un’occasione per viaggiare alla scoperta delle meraviglie europee, per mettersi in gioco con la lingua straniera e per confrontarsi con ragazzi di altri Paesi”.

“Nelle giornate del 19, 20 e 23 ottobre nei plessi Pertini e Mameli di Brindisi e nei plessi De Amicis e Don Bosco di Tuturano si sono svolti gli incontri di “Dissemination” di questa seconda mobilità del Progetto Erasmus “Say no to cyberbulling”, durante i quali i quattro alunni partecipanti hanno raccontato la loro esperienza ai compagni condividendo momenti ed emozioni vissuti durante l’avventura all’estero”.