Fondazione Nuovo Teatro Verdi: si dimette il presidente Luca Ward

BRINDISI - E’ durato meno di cinque mesi l’incarico di Luca Ward da presidente della Fondazione Nuovo Teatro Verdi. L’attore e doppiatore ha rassegnato nei giorni scorsi le proprie dimissioni. I motivi della decisione al momento non sono noti. Di certo c’è che l’artista, alle prese con vari impegni fra teatri e sale di doppiaggio, non riusciva a seguire da vicino le sorti della Fondazione.

Basti pensare che dopo la conferenza stampa di presentazione del nuovo consiglio di amministrazione che lo scorso 25 novembre si svolse presso la Sala del capitello, Ward non si è più fatto vedere in città. La lontananza da Brindisi, insomma, avrebbe avuto un peso importante nella rinuncia alla presidenza della Fondazione: incarico non retribuito, al pari di quello degli altri due componenti del cda, Gianluca Bozzetti e Federica Masi.

Nominato dal sindaco Giuseppe Marchionna lo scorso 10 ottobre, il doppiatore era subentrato al maestro Stefano Miceli. Il direttore d’orchestra aveva rinunciato alla ricandidatura un paio di mesi prima, in aperta polemica con il primo cittadino.

Adesso l’amministrazione comunale dovrà procedere con un avviso pubblico per la selezione del nuovo presidente. L’ultima parola spetterà al sindaco. Dopo la breve ed evanescente parentesi della presidenza Ward, sarebbe consigliabile puntare su un esponente locale del mondo della cultura. I papabili, di certo, non mancherebbero.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui