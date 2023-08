Gal Terre del primitivo: incontri con le comunità per la nuova strategia di sviluppo locale

Il Gal Terre del Primitivo continua il percorso per l’elaborazione della nuova Strategia di sviluppo locale (Ssl) nell’ambito del complemento per lo Sviluppo Rurale (Csr) 2023-2027 per la Regione Puglia (Csr 2023-2027). Seguendo un approccio dal basso, caratteristica del Programma Leader, il Gal organizzerà nel mese di settembre una serie di incontri territoriali, aperti al partenariato locale e alla comunità tutta.

Favorire lo sviluppo locale incrementando l’erogazione e la fruibilità dei beni e servizi, materiali e immateriali; stimolare le relazioni fra gli attori socio-economici pubblici e privati e la partecipazione degli abitanti locali per rafforzare il capitale sociale; sostenere l’integrazione fra i diversi settori dell’economia locale per rafforzare il sistema territoriale; favorire nuovi processi di prodotto e modelli organizzativi nelle imprese e negli enti locali per una gestione e uso sostenibile delle risorse private e pubbliche. Sono questi alcuni degli obiettivi più importanti che dovrà perseguire la Strategia di Sviluppo Locale, insieme integrato di azioni e interventi rispondenti ai bisogni locali.

Si parte lunedì 4 settembre alle ore 17 presso l’aula consiliare del Comune di Avetrana con il primo incontro, al quale si invitano a partecipare comunità locale, associazioni culturali e di categoria, operatori economici, scuole, ecc. Lo scopo è quello di raccogliere istanze, bisogni ma soprattutto idee progettuali intorno alle quali costruire un progetto integrato di sviluppo sostenibile per il comprensorio che sia condiviso dagli stakeholders e dalla comunità. I prossimi incontri seguiranno il seguente calendario:

Erchie 6 settembre, Fragagnano 7 settembre, Lizzano 11 settembre, Manduria 13 settembre, Maruggio 14 settembre, Oria 18 settembre, Sava 20 settembre, San Marzano di San Giuseppe 21 settembre, Torricella 25 settembre, Torre Santa Susanna 27 settembre. Tutti gli incontri si terranno presso la propria sede comunale alle 17.



Per tutti i dettagli e gli aggiornamenti si invita a seguire i canali social Facebook, Linkdin, Instagram e la sezione dedicata alla Nuova Programmazione sul sito istituzionale www.galterredelprimitivo.it. Il viaggio verso la nuova Strategia di Sviluppo Locale delle Terre del Primitivo ricomincia