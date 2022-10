Allagamenti, a Erchie approvato progetto per la gestione delle acque piovane

ERCHIE - La Giunta comunale ha dato il via libera al progetto esecutivo per un complesso intervento di gestione delle acque piovane nel comune di Erchie. L’intervento complessivo 1.200.000 euro è stato per una parte finanziato nell’ambito del Por Puglia 2014-2020 e poi modificato, a causa dell’aumento dei prezzi, con fondi assegnati ai Comuni per investimenti relativi ad opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

“I lavori previsti da questo importante progetto di gestione delle acque piovane – dichiara il sindaco Pasquale Nicolì – sono fondamentali per mitigare i problemi di allagamento che per anni il Comune di Erchie ha avuto”.

Gli interventi previsti in progetto riguardano la realizzazione di quattro nuovi tronchi fognanti e in particolare: lungo la strada provinciale per Taranto, su via Giuseppe Garibaldi, lungo via Gorizia e su via Tito Livio. Inoltre, i tecnici incaricati alla mitigazione del rischio idraulico hanno previsto la realizzazione di interventi per adeguare la vasca di trattamento delle acque pluviali, la creazione di un bacino di accumulo e stoccaggio interposta tra vasca di trattamento e il recapito finale e l’implementazione di un sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento ricadenti sulle viabilità del Cimitero di Erchie tramite raccolta, trattamento e smaltimento finale delle acque.