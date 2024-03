Interrogazione su pista ciclabile: Confesercenti accoglie l'appello di Roberto Quarta

BRINDISI - Confesercenti accoglie l'appello lanciato ieri (22 marzo) del consigliere comunale di Brindisi Roberto Quarta. Quest'ultimo, riferendosi allo slittamento dell'interrogazione in Consiglio comunale sul tema dei lavori riguardanti la pista ciclabile in viale Aldo Moro, ha invitato commercianti ed esercenti a partecipare numerosi. Il consiglio si svolgerà lunedì 25 marzo.

“Come associazione di categoria - afferma il presidente di Confesercenti della provincia di Brindisi, Michele Piccirillo - accolgo l'appello, pur se temo che la presenza dei commercianti e dei cittadini sarà esigua perchè gli stessi sono sfiduciati, demoralizzati e soprattutto dediti al loro lavoro. Si tratta di esercenti che gestiscono in proprio la loro attività ed essere presenti durante lo svolgimento del Consiglio comunale comporterebbe la chiusura dell'esercizio commerciale. comunque sosteniamo l’iniziativa e l'appello di Quarta, assicurando in ogni caso la presenza del gruppo dirigente di confesercenti in rappresentanza degli esercenti tutti, compresi gli assenti che non potranno partecipare per i motivi esposti. D’altronde gli esercenti con l'iscrizione alla associazione delegano le stesse a rappresentarli in ogni circostanza”.

Interviene anche Confcommercio

!I commercianti non svolgono semplicemente la propria attività imprenditoriale - si legge in un comunicato odiero di Confcomercio -. Sono protagonisti del livello di vivibilità di un quartiere, di una strada, di un qualsiasi agglomerato urbano ed offrono servizi ai cittadini residenti. Anche per questo, meritano la dovuta considerazione nelle scelte che interessano l’intera comunità - prosegue la nota -. E’ il caso, nella città di Brindisi, della pista ciclabile in corso di realizzazione sui viali Aldo Moro e Palmiro Togliatti".

"Dopo una lunga interruzione dei lavori e dopo reiterate richieste di recedere dall’intenzione di portare a compimento quest’opera, l’Amministrazione comunale si appresta ad assumere una decisione definitiva senza aver coinvolto in alcuna maniera i diretti interessati" sostengono ancora i rappresentanti di Confcommercio.

"L’argomento, in ogni caso, sarà discusso lunedì 25 marzo in Consiglio comunale. Da qui l’invito che Confcommercio rivolge a chiunque ha interesse ad essere coinvolto nelle scelte cittadine a far sentire la propria voce. Ai consiglieri comunali, invece, l’invito a non fermarsi alla valutazione di semplici aspetti procedurali. Quella pista – se realizzata – arrecherà certamente danni irreparabili ai commercianti della zona e disagi a non finire ai residenti".

Aggiornamento ore 13:14 - nota di Confcommercio

