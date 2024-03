“Io non casco”: studenti in visita alla sede della Protezione civile

SAN PIETRO VERNOTICO – Una delegazione di studenti del Polo Messapia "Ferraris-De Marco-Valzani" sede di San Pietro Vernotico, nel pomeriggio di ieri, giovedì 6 marzo, ha visitato la sede della Protezione Civile di San Pietro Vernotico nell’ambito del progetto su Cittadinanza e Legalità “Io non casco”, coordinato dal professore Francesco Spada. È proprio insieme al docente che gli studenti hanno conosciuto da vicino il mondo della Protezione civile e hanno appreso le nozioni base del volontariato per il territorio. Presenti all’incontro anche alcuni volontari dell’Ordine di Malta con il presidente Mimmo Pettinao.

“È importante far entrare nella scuola quelle nozioni che possono servire ai ragazzi a vedere il mondo con gli occhi di un volontario – precisa la presidente Dora Grassi - Importante è far apprendere che ognuno di noi può essere Protezione Civile anche semplicemente seguendo alcune regole. Prestare attenzione in ciò che si compie, comprendere che chiamare tempestivamente i soccorsi e tutelare la propria vita aiuta a salvaguardare anche quella degli altri”

I giovani studenti ragazzi hanno simulato con prove radio, mezzo Aib e pompa Idrovora la gestione delle emergenze così come fanno i volontari della Protezione civile che nel territorio di San Pietro Vernotico rappresentano un vero e proprio punto di riferimento per ogni tipo di esigenza. Sono impegnati in prima linea in incendi, allagamenti, servizio d’ordine in manifestazioni pubbliche, consegna di alimenti e beni ai bisognosi, supporto durante gli incidenti stradali.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui