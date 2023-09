"Uova contro il mio locale": nella movida brindisina si riaccende la polemica

BRINDISI – Ancora dissapori fra i residenti e i gestori di locali nelle zone della movida. Nella serata di ieri (venerdì 22 settembre) è stato lanciato un uovo contro la sedia di un’attività situata nei pressi del Nuovo teatro Verdi. E’ accaduto poco dopo la mezzanotte. Un episodio simile si era già verificato lo scorso giugno, quando furono sfiorati gli avventori di un locale situato in largo Concordia, sempre nell’area del teatro.

A denunciare l’accaduto è il gestore dell’esercizio commerciale, Gianmarco Felle. “Sono molto rammaricato – afferma il commerciante in una nota inviata alle redazioni – ora i clienti hanno timore a sedersi all’esterno del mio locale, per paura di essere colpiti da oggetti lanciati dai balcone”.

L’esercente riferisce che l’uovo è stato lanciato dopo la mezzanotte, quando l’intrattenimento musicale, nel rispetto dell’ordinanza sindacale in materia di emissioni sonore, era già cessato. “E infatti - prosegue Felle – non vi era alcun disturbo arrecato, ma probabilmente ai residenti non va a genio la presenza di locali sotto alle loro abitazioni”.

Una problematica analoga era già stata segnalata a fine agosto dai soci del locale “100 Vini”, in via Conserva, che avevano preso la decisione di sospendere l’intrattenimento musicale a seguito di forti divergenze con i residenti. Nelle settimane precedenti, l’amministrazione comunale aveva disposto la chiusura per una settimana di altri due locali per violazione delle regole sulle emissioni.

Dopo le polemiche estive segnate anche da un contenzioso davanti al Tar, il sindaco ha emesso un’ordinanza che nei primi due week end di settembre consentiva di tenere le casse accese fino all’una di notte. Il provvedimento era il frutto di un percorso condiviso fra gli esercenti da un lato e i rappresentanti delle associazioni cittadine dall’altro. Ma ora, alla luce di questo nuovo episodio, la polemica si riaccende.