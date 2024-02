BRINDISI – Medaglia d’argento per una brindisina ai Campionati della Cucina Italiana svoltisi al 18 al 20 febbraio scorsi a Rimini nell’ambito della manifestazione “Beer & Food Attraction”, ritenuta la più importante e completa competizione culinaria nazionale riconosciuta dal circuito Worldchefs. Si tratta di Francesca Missure, 16 anni, studentessa dell’istituto alberghiero di Brindisi e tesserata Fic (Federazione italiana cuochi).

E’ salita sul podio per il terzo anno consecutivo, conquistando il secondo posto, per la categoria Junior (partecipanti under 24) nella gara “Cucina calda K1” con il piatto “12042007” (il nome si riferisce alla sua data di nascita), a base di formaggio e pesce. Un piatto che prevedeva l’utilizzo di tre elementi e cinque cotture differenti. Due anni fa è tornata a casa con una medaglia d’argento, lo scorso anno con quella di bronzo.

Una passione che la 16enne brindisina coltiva sin da bambina quando vedeva papà e mamma ai fornelli per preparare pranzi e cene. Nessuno dei due si occupa di cucina. All’età di 11 anni ha cominciato a preparare i suoi primi piatti in totale autonomia, la scelta dell’Alberghiero è stata naturale, il suo sogno, come si può immaginare, è quello di diventare una chef stellata. E a quanto pare le basi ci sono tutte.

“Sono emozionata e soddisfatta, specie perché fin qui sono arrivata completamente da sola, ringrazio il presidente del Unione regionale Puglia Salvatore Turturo per l’opportunità datami”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui