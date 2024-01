La nuova formazione, grazie all’alleanza tra scuola, territorio e impresa garantirà ai giovani una formazione di alto profilo e consentirà di ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, offrendo maggiore opportunità di impiego e rendendo più competitivo il sistema produttivo. Un passo importante verso la costruzione di un futuro solido e innovativo per i ragazzi del territorio.

Mantenendo lo stesso organico dei cinque anni, sarà sperimentato un curricolo flessibile ed integrato. Al termine, sarà possibile intraprendere uno dei percorsi erogati dagli Its o facoltà universitaria. Fondamentale la partnership con università, Asl, associazioni di categoria e aziende del settore. Due indirizzi innovativi per rispondere alle esigenze del territorio.

Si punta molto sull'innovazione didattica, sul potenziamento delle materie di indirizzo, delle ore di laboratorio e ancora: più italiano, inglese, discipline Stem, Pcto e ore da svolgere in modalità Fad.

BRINDISI - Il "Morvillo-Falcone" è pronto a sperimentare da settembre il nuovo modello 4+2. L’istituto ha realizzato una vera e propria filiera che vedrà la collaborazione con l’Its 2Academy Biotech for life, l’Its Academy Miti Moda, l’Università, l’Accademia delle Belle Arti, Asl Brindisi, Cna Puglia, Confartigianato Brindisi e Bari, Confindustria e aziende del settore.

"Morvillo-Falcone": 4 anni per il diploma in Moda, Servizi per la sanità e Assistenza sociale