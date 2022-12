A 18 anni dalla sua morte gli amici non dimenticano il sacrificio di Joe de Stradis

ORIA - Sono passati 18 anni dalla morte di Joe de Stradis, il 17enne eroe che pagò con la vita l'aver difeso una compagna, anch'essa minorenne, dalle molestie sessuali di un falegname di 61 anni. Joe morì il 21 aprile 2004, su una spiaggia del litorale ionico. E' stato seppellito - lui che era italo-americano - nel cimitero di Oria. Ieri, martedì 6 dicembre 2022, c'è stata l'estumulazione. Purtroppo, la mamma di Joe, Anna Ungaro de Stradis, non era presente. E' dovuta rimanere negli Stati Uniti, dove vive, a causa dei postumi di un incidente stradale. Era presente Lino, il papà di Joe.

Erano presenti, inoltre, tanti amici di Joe. Per salutare il giovanissimo eroe ancora una volta. "Hanno dimostrato gentilezza e amore nei confronti di mio figlio, l'hanno dimostrato ancora una volta", dice al telefono Anna Ungaro de Stradis, la voce commossa, l'accento italo-americano. Ha voluto ringraziare non solo gli amici che hanno assistito alle operazioni di estumulazione al cimitero di Oria, ma anche il signor Walter, che si è occupato delle pratiche. Adesso Joe continua a riposare in questa terra e nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato.