"I pazienti al centro della cura": l'Associazione giovani diabetici incontra i vertici Asl

BRINDISI - Nel pomeriggio di ieri (23 novembre), presso la direzione generale dell’Asl di Brindisi due rappresentanti dell'associazione Delfini messapici hanno avuto il piacere di incontrare e conoscere il nuovo direttore generale Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli ed il dottor Stefano Termite del Dipartimento di prevenzione. È stato un confronto costruttivo che vedrà la fattiva collaborazione fra la nostra associazione e l’Asl per strutturare un percorso di cura sostenibile e innovativo per la persona con diabete e i suoi caregiver. Ringraziamo per la calorosa accoglienza e disponibilità. Siamo fiduciosi che da questo incontro nascerà qualcosa di buono per i pazienti che devono tornare ad essere messi al centro del percorso di cura.

L’associazione Giovani Diabetici “ Delfini Messapici “ Aps è un Ente no profit del terzo Ssttore, che opera nel territorio messapico svolgendo attività di volontariato in favore di bambini e giovani affetti da diabete mellito di tipo 1, malattia cronica autoimmune che colpisce particolarmente nell’età evolutiva.

L’associazione, attraverso la partecipazione ad iniziative sia territoriali che nazionali, si pone l’obbiettivo di diffondere la conoscenza della patologia, su tutti i risvolti e su tutte le peculiarità, affinché sempre minori siano le difficoltà da affrontare nella convivenza con questa condizione, in ogni contesto ( sociale, scolastico, sportivo, lavorativo, etc. ).

L’Agd Delfini Messapici si propone tra l’altro di promuovere protocolli e collaborazioni con enti sanitari e istituzioni presenti sul territorio al fine di garantire cure adeguate, nuovi servizi terapeutici e assistenziali per migliorare la qualità di vita delle persone affette da diabete di tipo 1.