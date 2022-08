Tecnici esperti per i progetti del Pnrr: due avvisi dal Comune di Carovigno

CAROVIGNO - Sono stati pubblicati sul sito istituzionale dl Comune di Carovigno gli avvisi per la selezione di due esperti di comprovata qualificazione professionale per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo per l’espletamento di funzioni tecniche inerenti i progetti ricadenti nell’ambito del Pnrr. Nello specifico l’ente dovrà reclutare, con contratto di lavoro autonomo di durata non superiore a 36 mesi, un esperto in funzioni tecniche (profilo Junior), con esperienza lavorativa fino a tre anni e un esperto in funzioni tecniche (profilo Senior), con esperienza lavorativa non inferiore a cinque anni.

Le domande di partecipazione per ciascuna figura professionale dovranno pervenire – esclusivamente via pec - entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 13 settembre 2022 all’indirizzo protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it La procedura selettiva sarà esperita attraverso la valutazione del curriculum e lo svolgimento di un colloquio, riservato ad un numero di candidati 10 volte superiore a ciascun profilo da reclutare. Il contratto verrà stipulato sulla base dello schema di contratto predisposto dall'agenzia per la coesione territoriale.

L’intera spesa derivante dalla sottoscrizione dei contratti in argomento sarà finanziata a valere sulle risorse del programma di Azione e Coesione Complementare al Pon Governance e capacità Istituzionale 2014-2020 – Cup E99J21007460005.

La Commissione Straordinaria

Maiorino – Olivieri -Albertini