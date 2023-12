San Donaci, avviata la nuova raccolta differenziata. Intanto monta la polemica politica

SAN DONACI - Dallo scorso 5 dicembre è stato avviato il nuovo sistema di raccolta rifiuti a San Donaci. Le novità riguardano il ritiro della frazione di rifiuto organico, che si verificherà 4 giorni su 7 per le utenze domestiche e 6 su 7 per le attività commerciali (non di ristorazione).

Per le utenze commerciali settore "Horeca" (bar e ristoranti) il ritiro dell'organico è previsto tutti i giorni della settimana. Il calendario per i cittadini è proposto in basso.

Intanto, però, monta la polemica tra opposizione e Giunta Miccoli per mezzo di una nota diffusa a mezzo social dal gruppo consiliare Progetto Comune. La contestazione, in sistesi, riguarda la mancaza di una comunicazione completa e puntale rivolta ai cittadini. A questo comunicato è seguita la risposta dell'Amministrazione.

La polemica politica

Nota di Progetto Comune - Gruppo consiliare

"Da martedì 5 Dicembre 2023 a San Donaci è partita la nuova raccolta differenziata porta a porta. Un cambiamento notevole che ha modificato modalità e tempi della raccolta differenziata a cui erano stati abituati i sandonacesi in questi ultimi anni. Nonostante tutto ciò, si rimane stupiti nel constatare che l’amministrazione non abbia fatto nulla per informare tutti i cittadini, creando, di fatto, un caos totale nella raccolta dei rifiuti. Abbiamo assistito alla presenza nelle nostre via, di mastelli di diversa tipologia di rifiuto. Una assemblea pubblica pochissimo partecipata e un depliant informativo distribuito a poche famiglie si sono dimostrati del tutto insufficienti per informare compiutamente i cittadini. L’amministrazione Miccoli non ha reso un buon servizio pubblico. Chiediamo che intervenga subito per assicurare l’informazione più adeguata possibile al fine di eliminare i disagi arrecati ai cittadini ed effettuare una corretta raccolta".

La risposta dell'Amministrazione comunale

"Le persone corrette, anche quando impegnate in politica, mantengono intatta la propria rettitudine. Purtroppo così non è per chi, all’interno del gruppo consiliare Progetto Comune, proviene dalla esperienza della precedente amministrazione. Diversamente, se fossero inclini a raccontare la verità assumendosi la responsabilità delle proprie scelte, informerebbero i cittadini che la gara per il nuovo servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e’ stata appaltata proprio dall’amministrazione Marasco. La tipologia del servizio è stata decisa da loro: i tempi di passaggio differenti, la frazione da ritirare, l’associazione tra plastica e lattine e non più tra vetro e lattine, pur continuando ad usare i mastelli per vetro e lattine generando confusione, la mancata sostituzione dei mastelli, e’ stata una loro decisione. Noi abbiamo il dovere di controllare, nei prossimi due anni, il corretto svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento nel rispetto del capitolato fissato dalla precedente amministrazione. Riguardo l’informazione ai cittadini rammento, a chi ha la memoria furbescamente labile, che il 23 novembre presso la ex sala consiliare in piazza Salvo D’Acquisto si è tenuta una pubblica assemblea per spiegare le nuove modalità del servizio. Tale evento è stato largamente pubblicizzato con manifesti murali, annunci registrati con auto per le vie del paese, annunci sul canale social dell’attuale amministrazione. Certamente non si può pensare di obbligare o forzare i cittadini alla partecipazione. Nell’occasione abbiamo manifestato la volontà di ripetere l’evento per le volte che sarà necessario, ottenendo la totale disponibilità della società Ecotecnica che nell’occasione è stata puntuale e dettagliata".