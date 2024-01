Servizio Civile, nel Brindisino presentati 150 progetti: opportunità per centinaia di giovani

BRINDISI - Sono 150 i progetti presentati da enti, associazioni, consorzi e cooperative del Brindisino, per l’edizione 2024 del Servizio civile universale rivolto ai giovani disoccupati dai 18 ai 28 anni. Il più alto numero di progetti riguarda Francavilla Fontana: sono 29, segue Brindisi con 22. Zero, invece, a San Donaci.

Si cercano almeno 2 volontari per ogni progetto, in alcuni casi anche 6, opportunità di impiego, seppur temporaneo, quindi, per centinaia di ragazzi e ragazze. Le domande di partecipazione devono essere presentate fino alle ore 14 del 15 febbraio prossimo. I progetti hanno una durata tra gli 8 e i 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana.

Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in 507,30 euro salvo incremento sulla base della variazione, accertata dall’Istat.

Entrando nel dettaglio, a Brindisi sono stati presentati 22 progetti, a Carovigno 6, a Ceglie Messapica 10, a Cellino San Marco 6, a Cisternino 4, a Erchie 1, a Fasano 11, a Francavilla Fontana 29, a Latiano 4, a Mesagne 5, a Oria 12, a Ostuni 3, a San Michele Salentino 11, a San Pancrazio Salentino 1, a San Pietro Vernotico 2, a San Vito dei Normanni 1, a Torchiarolo 5, a Torre Santa Susanna 4, a Villa Castelli 13.

Cerca qui il progetto

La data di avvio in servizio dei volontari è diversa per ciascun progetto; viene stabilita, infatti, tenendo conto di alcune variabili (termine procedure di selezione, compilazione e l’esame delle graduatorie, esigenze specifiche del progetto) ed è pubblicata sul sito del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. L’avvio in servizio avverrà in ogni caso entro il 19 settembre 2024.

Alcuni progetti hanno una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità ed in particolare: giovani con disabilità; giovani con bassa scolarizzazione; giovani con difficoltà economiche; giovani care leavers; giovani con temporanea fragilità personale e sociale.