Servizio civile digitale: il bando dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti

Il Servizio civile digitale è un’opportunità di crescita personale, offerta ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti. L’esperienza, di 12 mesi, si configura come un’opportunità per formarsi, sviluppare la propria professionalità e contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese, percependo, un compenso mensile di 507,30 euro. L’Unione italiana dei ciechi e degli Ipovedenti Onlus - Aps, quest’anno per la prima volta, rientra nei progetti di Servizio civile digitale, ed offre 72 posti in 2 progetti, su tutto il territorio Nazionale.

In particolare, presso la sede territoriale di Brindisi, saranno selezionati 2 volontari, per progetti diversi: 1 posto per il progetto “Blind Young people”; 1 posti “Blind Elderly people”.

I requisiti principali per partecipare sono: età tra i 18 e i 29 anni non compiuti; possesso di Spid, assenza di condanne; non appartenenza alle forze di polizia o ai corpi armati; non aver già prestato Servizio Civile Nazionale/Universale o averlo interrotto.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 14 del 28 settembre 2023, esclusivamente tramite piattaforma online, su Domande on Line (Dol) raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, allegando il proprio Cv e la copia di un documento di riconoscimento.

Data l’enorme soddisfazione che rende la Sezione UICI di Brindisi orgogliosa dei vari progetti attivati annualmente, viene offerta, ancora una volta, la possibilità a tanti ragazzi di vivere quest’esperienza, che lì interfaccia al mondo lavorativo, ma che soprattutto permette di relazionarsi con realtà differenti arricchendo il proprio bagaglio culturale. Mettersi al servizio del prossimo, essere solidali ed avere cura di ogni persona, dai più piccoli e fragili agli anziani, gratifica e rende un servizio utile alla società.

Il Servizio Civile Digitale è un’esperienza aperta a tutti i giovani.

Per qualsiasi altra informazione, rivolgersi a:

Telefono: 0831- 526105

WhatsApp 329-6826213

E - mail: uicbr@uici.it

Pagina Facebook: UICI Brindisi

Pagina Instagram: uici_brindisi

Sito web: www.uicibrindisi.it

Il Presidente UICI Brindisi Michele Sardano