Vertenze ex Nubile ed ex Termomeccanica, convocata la task force

BRINDISI - Si riunirà domani (martedì 20 settembre 2022) a Bari alle 15:30, la task force regionale sull'occupazione per fare il punto sulle vertenze ex Nubile ed ex Termomeccanica, nonchè ex-Evc e Bpsp di Brindisi. Al tavolo dialogheranno il sindacato Cobas con il segretario Roberto Aprile, l'assessore regionale all'Ambiente, i rappresentanti del Comune di Brindisi e Leo Caroli.

"La pressione sindacale esercitata dal Cobas è in relazione alla gara per gli impianti dei rifiuti previsti a Brindisi che deve essere avviata necessariamente entro il 31 dicembre 2022, pena la perdita dei finanziamenti stessi - dichiara Aprile - e ci sarebbe, quindi, oltre al danno grave per la città con aggravio dei costi per il trasporto fuori città dei rifiuti, anche la beffa occupazionale per 60 lavoratori."

Intanto, l'11 ottobre prossimo il sindacato Cobas sarà ricevuto sempre da Leo Caroli per discutere dei lavoratori della Santa Teresa.