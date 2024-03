Abbandona batteria di auto davanti al comando Polizia locale: scoperto e multato

SAN PIETRO VERNOTICO - Gli incivili continuano a deturpare il territorio abbandonado rifiuti per strada come se nulla fosse, per fortuna gli agenti della Polizia locale non danno tregua a questi inquinatori. Accade a San Pietro Vernotico: un uomo è stato multato per aver abbandonato una batteria di auto in piazza Falcone, l'aveva lasciata sul marciapiede in corrispondenza della porta di ingresso del comando della Polizia locale.

La scoperta è stata fatta nella mattinata di oggi, martedì 12 marzo, dagli agenti della Municipale. Il comandante Luigi Cattolico non ha perso tempo: ha acquisito i fotogrammi dei sistemi di videosorveglianza installati nella zona e nell'arco di poche ore ha individuato il responsabile. Lo scellerato ha agito nella tarda serata di ieri. In piazza Falcone c'è anche la sede del Comune, l'ufficio postale e la stazione ferroviaria. Per l'inquinatore senza scrupoli è scattata una sanzione con l'obblico di rimozione della batteria.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui