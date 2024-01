Addio a un uomo delle istituzioni: morto l’ex prefetto Bruno Pezzuto

TREPUZZI – Una vita a servizio delle istituzioni con impegno, dedizione e senso del dovere: la comunità di Trepuzzi piange la morte di un concittadino illustre, quella di Bruno Pezzuto, prefetto in congedo spentosi in queste ore all’età di 82 anni.

Nativo del comune salentino, classe 1941, ha legato buona parte della sua attività lavorativa anche alla città di Brindisi, dove ha ricoperto l’incarico di viceprefetto vicario prima e ben due volte quello di commissario prefettizio nelle fasi di due crisi amministrative nel comune capoluogo della provincia.

Pezzuto era entrato nell’amministrazione civile del Ministero dell’Interno nel 1967, prestando poi servizio nelle prefetture di Padova, Brindisi, Avellino e Bari. Poi, nel 2001, l’incarico di vice prefetto vicario di Napoli prima della nomina, nel 2003, a Prefetto della Repubblica, con destinazione Agrigento, lasciata nel 2007.

A Brindisi il ritorno è arrivato dal novembre 2004 a giugno 2005 nei panni di commissario straordinario del Comune dopo la conclusione anticipata dell’esperienza amministrativa del sindaco Antonino e il terremoto giudiziario che colpì la sua giunta. Circa sei anni dopo, ricopre lo stesso incarico per le dimissioni del sindaco Menniti.

A tributare il saluto della comunità d’origine il sindaco di Trepuzzi, il sindaco Giuseppe Taurino, che rivolge il proprio cordoglio alla famiglia, ricorda aspetti privati dell’uomo, dallo sport alla natura, alle vacanze in Trentino: “Sobrietà, senso del dovere, rispetto delle persone – scrive il primo cittadino -, sono il tratto distintivo di una personalità tra le più autorevoli che la nostra comunità abbia mai avuto. Colpisce in particolare – prosegue -, il cordoglio manifestato delle tante persone che lo hanno conosciuto, senza distinzioni di apparenza politica, perché ha sempre dimostrato in vita di avere alto il senso della propria missione e del proprio dovere, mai svolto con arroganza, ma sempre attraverso il dialogo, l’ascolto e la condivisone di idee”.

Domani, 5 gennaio, alle 9, nella chiesa madre di Trepuzzi i funerali.