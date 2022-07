Aggressione in centro: "Mio figlio schiaffeggiato senza motivo da un adulto"

BRINDISI - “Mio figlio non ha infastidito nessuno”. La madre del minorenne colpito con uno schiaffo nella serata di ieri (lunedì 25 luglio) in piazza Vittoria, esclude che vi sia stata una provocazione all’origine dell’aggressione. “Il bambino – piega – era con la bici sul marciapiede quando è stato colpito da una persona che si trovava alle sue spalle. Ci sono altre persone che lo possono testimoniare”.

L’episodio si è verificato nei pressi dei giardini di piazza Vittorio Emanuele. Dopo aver ricevuto la segnalazione dell’aggressione, sul posto si è recata una pattuglia di poliziotti della Sezione volanti della questura di Brindisi. Gli agenti hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere della zona, per identificare l’aggressore.

La dinamica dei fatti è in fase di ricostruzione. In un primo momento si era pensato a un fastidio arrecato al maggiorenne, ma la famiglia del minore nega con decisione questa versione dei fatti. Accompagnato dai familiari, lo stesso minorenne stamattina si è recato in Pronto soccorso per farsi refertare. La famiglia sporgerà denuncia, al momento a carico di ignoti.

Articolo aggiornato alle ore 12.43 (la versione dei familiari del minorenne)