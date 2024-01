Anziana cade in casa: conoscente dà l'allarme, soccorritori sfondano porta

SAN PIETRO VERNOTICO – Era riversa sul pavimento, con il capo insanguinato. Grazie all’allarme lanciato da un suo conoscente, si è evitato il peggio oggi pomeriggio (martedì 2 gennaio) in un appartamento situato in via Pier Giovanni Rizzo, nel centro di San Pietro Vernotico. Per terra giaceva una donna di 93 anni.

La donna vive da sola ma è parecchio conosciuta. Alcune persone vanno a trovarla durante la giornata. Una di queste si è allarmata quando ha bussato alla porta dell’abitazione al pian terreno, senza ottenere risposta. Poi ha sentito dei lamenti. A quel punto ha allertato le forze dell’ordine.

Nel giro di pochi minuti sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i soccorritori del 118. Era necessario forzare la porta di ingresso per soccorrere la pensionate. Il vice comandante Maurizio Taccone ha aperto l’uscio a spallate, consentendo ai sanitari di prendersi cura della malcapitata, caduta nella stanza di ingresso. A stretto giro sono arrivati anche i vigili del fuoco.

Intorno ai mezzi di soccorso si sono radunate numerose persone in quella che è una delle vie più trafficate di San Pietro Vernotico. La Polizia Locale ha gestito la viabilità per ridurre al minimo i disagi. L’anziana, vigile e cosciente, è stata trasportata in ospedale.