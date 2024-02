Scompare in spiaggia: soccorritori impegnati in mare e sulla terraferma

FASANO - Sono state avviate le ricerche, per terra e per mare, di un anziano, scomparso nel pomeriggio di oggi, martedì 6 febbraio 2024. Vigili del fuoco, capitaneria di porto e carabinieri sono impegnati a perlustrare la zona in cui è stato visto l'ultima volta, a Savelletri, Fasano. Si tratta del regista teatrale Carlo Formigoni. I suoi effetti personali sono stati ritrovati, intorno alle 17:30, su di un pontile.

I carabinieri hanno ricevuto l'allarme. Stando a quanto si apprende, Formigoni sarebbe entrato in acqua nei pressi del lido Verdemare. La capitaneria di porto è entrata in azione con una motovedetta e con personale via terra, mentre i vigili del fuoco sono impegnati con i sommozzatori e una squadra del distaccamento di Ostuni.

Carlo Formigoni è molto noto per la sua carriera di regista teatrale. Originario di Mantova, è stato "adottato" dalla Valle d'Itria e da Ostuni. Sul sito del Teatro Pubblico Pugliese viene definito "inventore del Teatro Ragazzi e rappresentante della storia del Teatro in Italia".

Articolo aggiornato alle 21.15 (generalità della persona scomparsa)

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui