Auto abbandonata nelle campagne dopo incidente: è giallo

TORCHIAROLO - Sembra avvolto nel mistero l'abbandono di un'auto sulla litoranea sud di Brindisi che oggi, mercoledì 6 luglio, è stata rimossa e posta sotto sequestro su disposizione del comandante della Polizia locale di Torchiarolo, Lorenzo Renna. Si tratta di una Nissan Micra intestata a una persona di Taranto e senza assicurazione coinvolta in un incidente autonomo nella mattinata di domenica 3 luglio. Da allora nessuno l'ha rimossa. E' finita in un vigneto e a quanto pare è anche stata cannibalizzata.

L'incidente fu rilevato dai carabinieri. Al momento non è dato sapere se il conducente è rimasto ferito, certamente nessuno è finito in prognosi riservata altrimenti il veicolo sarebbe stato sequestrato nell'immediatezza dei fatti. Fatto sta che da tre giorni è "parcheggiata" nelle campagne a ridosso della marina di Torre San Gennaro in località Miramare. Come già detto nella mattinata di oggi il comandante della Polizia locale di Torchiarolo ne ha disposto la rimozione e il sequestro, la Nissan è stata portata nel deposito giudiziario della ditta Tarantini di San Pietro Vernotico e gli agenti hanno avviato tutte le indagini del caso per capire perchè nessuno si è occupato del veicolo successivamente all'incidente. Che fine ha fatto il conducente. L'auto non risulta rubata.