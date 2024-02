Auto a fuoco nelle campagne: era stata rubata dieci giorni prima

ORIA - Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, nella serata di martedì 20 febbraio, nelle campagne a ridosso della strada statale 7 per Taranto per un incendio che stava divorando una Fiat 500X. Da quanto accertato successivamente dai carabinieri, giunti sul posto poco dopo, il veicolo era stato rubato una decina di giorni fa a San Marzano di San Giuseppe, un comune del Tarantino che confina con Francavilla Fontana. Il terreno scelto dai malfattori per bruciare l'auto si trova tra Oria e Latiano, poco dopo lo svincolo per Oria della superstrada. Indagini sono state avviate per fare chiarezza sulla vicenda.

