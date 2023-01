Anziano morto dopo caduta in un pozzo: il pm dispone l'estumulazione e l'autopsia

TORRE SANTA SUSANNA – Sarà dissepolto e sottoposto ad autopsia il cadavere di Vincenzo Di Noi, il 79enne di Torre Santa Susanna che lo scorso agosto è morto a seguito di una caduta in un pozzo situato in contrada Grandizia, nelle campagne di Torre Santa Susanna. L’estumulazione è prevista per domani mattina (giovedì 19 gennaio), presso il cimitero di Torre. Sempre nella giornata di domani potrebbe essere conferito l’incarico per l’esame autoptico al professor Raffaele Giorgetti, ordinario di Medicina legale presso l’Università politecnica delle Marche.

L’avviso di svolgimento dell’accertamento tecnico è stato notificato al proprietario del terreno in cui si trovava il pozzo, il 77enne A.S., di Torre Santa Susanna. L’uomo, difeso dall’avvocato Raffaele Missere, è indagato per i reati di omicidio colposo e mancata custodia del pozzo. Si tratta di un atto dovuto a garanzia dello stesso indagato, che nel corso dell'autopsia sarà rappresentato dal medico legale Alberto Tortorella. Le indagini sono coordinate dal pm della Procura di Brindisi, Giuseppe De Nozza.

Di Noi uscì da casa la mattina di Ferragosto, alla guida della sua auto, per raccogliere fichi d’india. Quello stesso giorno, non vedendolo rientrare e non riuscendosi a mettersi in contatto con il loro congiunto, i familiari ne denunciarono la scomparsa presso la caserma dei carabinieri. Immediatamente furono attivate le ricerche. I vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i volontari della protezione civile setacciarono per due giorni le campagne, fino alla tragica scoperta fatta la mattina del 17 agosto.

Per la giornata di domani, dunque, in previsione dell’estumulazione, il Comune di Torre Santa Susanna ha disposto la sospensione dei lavori edili pubblici e il divieto di accesso al cimitero.