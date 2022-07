Ciclista contromano nel sottopasso fa cadere il postino in scooter

SAN PIETRO VERNOTICO - Non solo ha attraversato il sottopasso percorrendo la carreggiata e non la pista ciclabile ma lo ha anche imboccato contromano facendo perdere il controllo dello scooter a un postino. E' questa la dinamica, secondo la ricostruzione fatta dagli agenti della Polizia locale, di un singolare incidente verificatosi nella mattinata di oggi, lunedì 4 luglio, sulla rotatoria del sottopasso di via stazione a San Pietro Vernotico.

Il ciclista imprudente si è dileguato e il postino è finito rovinosamente per terra riportando escoriazioni e contusioni. Alcuni automobilisti di passaggio lo hanno soccorso e chiamato il 118. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale, lo stesso comandante Emanuele Sergio, e una pattuglia dei carabinieri che si è occupata della viabilità durante i rilievi.

Da quanto appurato il postino proveniva da via Maternità E Infanzia nel tratto che porta all'incrocio per il mare: imboccando il sottopasso si è ritrovato di fronte il ciclista che proveniva da piazza Falcone e stava percorrendo la carreggiata sulla corsia opposta. Va precisato che il sottopasso è costeggiato da una pista ciclabile, dedicata proprio a pedoni e biciclette.

Il postino è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi da un'ambulanza giunta dal locale Punto di primo intervento. Per fortuna tra i due mezzi non c'è stato impatto altrimenti le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi anche per lo stesso ciclista.