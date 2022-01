Paura sulla superstrada: Bmw a fuoco durante la marcia, conducente illeso

BRINDISI - Si sono accese le spie del motore nel quadro del cruscotto, il tempo di accostare che l'auto è diventata una palla di fuoco. Si sono vissuti momenti di tensione nella serata di oggi, mercoledì 12 gennaio, sulla strada statale 7 che collega Brindisi a Taranto. L''incendio è divampato all'altezza di Francavilla Fontana, sul posto si è recata una squadra partita dal locale distaccamento. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo. Il traffico ha subito rallentamenti per tutta la durata delle operazioni di spegnimento e fino a quando il veicolo non è stato rimosso.