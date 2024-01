Petardo lanciato in piazza durante i festeggiamenti di Capodanno: ferita una 16enne

ORIA - Durante la scorsa notte, intorno alle 00.30, una sedicenne è stata ferita alla tempia in Piazza Manfredi a Oria. Qualcuno non identificato, nel mezzo del trambusto per i festeggiamenti del nuovo anno, ha lanciato un petardo tra la folla che ha rilasciato una scheggia tale da colpire la ragazza.

Quest'ultima, portata subito all'ospedale "Camberlingo" di Francavilla Fontana dai soccorritori della Croce Rossa, è stata poi dimessa in nottata. Giunta al Pronto Soccorso, presentava ustioni lievi che hanno determinato una prognosi di 10 giorni.

I carabinieri della stazione di Oria indagano per scoprire l'identità del responsabile grazie all'ausilio delle videocamere presenti nella zona.