Incendio alle saline, fumo visibile a chilometri di distanza

BRINDISI - La colonna di fumo è visibile a chilometri e chilometri di distanza. Sembra provenire, come si può verificare dalle foto pubblicate in questa pagina, dalla zona industriale di Brindisi. In realtà il rogo è localizzato presso il parco naturale regionale delle Saline di Punta della Contessa. In fiamme sterpaglie, per il terzo giorno consecutivo. I vigili del fuoco sono al lavoro per domare l'incendio. Non è la prima volta che un rogo interessa l'area protetta: l'ultima volta era stata il 14 agosto. Nell'occasione andarono a fuoco canneto e alberi.