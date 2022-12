Anziana deceduta al pronto soccorso: indagati due medici

BRINDISI - Una donna di 77 anni, originaria di Francavilla Fontana, è deceduta al pronto soccorso del Perrino di Brindisi la sera del 16 novembre. Due medici sono indagati per questo decesso - ipotesi: omicidio colposo -, un atto dovuto a garanzia degli indagati, che potranno nominare un consulente di parte in occasione degli accertamenti tecnici irripetibili. I due medici quella stessa sera chiamarono i carabinieri per mettere nero su bianco quanto stava accadendo al pronto soccorso: era impossibile garantire la sicurezza dei pazienti. I medici parlarono anche col pm di turno della Procura di Brindisi.

Alle 21 circa c'erano 23/24 pazienti in codice "arancione", da prendere in carico, quindi, nell'arco di 15 minuti (Linee guida del Ministero), altri 6/7 codici "azzurro" (urgenza differibile), e continuavano ad arrivare persone da tutta la provincia, nonostante la presenza sul territorio degli ospedali di Ostuni e Francavilla Fontana, sia attraverso le ambulanze del 118 che con mezzi privati. C'erano pazienti in attesa dalle 10 del mattino. Una situazione altamente rischiosa anche per le stesse persone che avevano bisogno di assistenza sanitaria.

E una situazione insostenibile anche per lo stesso personale, i medici in primis. Sono stati in due a gestire più di 50 persone con varie patologie (prendevano in carico anche i pazienti del pomeriggio). Hanno deciso quindi di allertare le forze dell'ordine. I militari dell'Arma si sono recati sul posto raccogliendo la testimonianza dei sanitari, che per altro avevano anche informato la Direzione sanitaria chiedendo lumi su come agire. Visto l'afflusso di pazienti e la presenza di soli due medici, avevano allertato i vertici aziendali, durante la giornata del 16 novembre. Dovevano esserci, vista la situazione, dai 3 ai 4 medici.

E' in questo contesto che avviene il decesso di una 77enne originaria di Francavilla Fontana. La donna era giunta da una Rsa di Ostuni, dove era in cura, poco dopo le 19. Era tra gli ultimi "codici arancione". Gli infermieri le controllavano i parametri, è stata visitata alle 22 circa. E' stata trasportata nella stanza del "codice rosso", ma la situazione è precipitata. E' morta, assistita per oltre un'ora, intorno alle 23. I parenti della donna hanno sporto denuncia e la Procura di Brindisi ha avviato le indagini. L'autopsia è stata fissata per il 6 dicembre.