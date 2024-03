Furti d'auto nel parcheggio del centro commerciale: arrestato il presunto responsabile

BRINDISI - Avrebbe messo a segno un furto d'auto nel centro commerciale "Le Colonne", a Brindisi. Un altro tentativo analogo, sempre nello stesso luogo, sarebbe andato a vuoto. Un brindisino di 53 anni è stato arrestato ieri, martedì 13 marzo 2024, dai carabinieri della sezione operativa della compagnia del capoluogo adriatico. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip del tribunale Nicola Lariccia, a carico di Vincenzo Corsano. Gli episodi contestati dal pm Mauron Gallone, il magistrato che ha diretto le indagini, sono tre e riguardano un furto aggravato, uno tentato e anche una presunta ricettazione, sempre d'auto, tutti in concorso. Corsano è stato trasferito dai carabinieri nel carcere di Brindisi e proprio qui, venerdì 15 marzo, si presenterà davanti al gip per sostenere l'interrogatorio di garanzia, assistito dal suo legale, l'avvocato Andrea D'Agostino.

Tornando agli episodi contestati, il primo risale al 17 ottobre 2023. Si tratta di un furto aggravato e sarebbe stato commesso in concorso con un'altra persona. L'auto in questione, oggetto di furto, era una Fiat Doblò ferma nel parcheggio del centro commerciale "Le Colonne". Il proprietario dell'auto, resosi conto della sua "assenza", aveva sporto denuncia presso i carabinieri. I militari, visionate le immagini delle telecamere di video-sorveglianza lì presenti, avrebbero riconosciuto Corsano e un altro uomo, a bordo di un'Alfa Romeo 147. Il primo, in un controllo successivo da parte dei carabinieri del Norm di Brindisi, sarà fermato a bordo dell'Alfa.

Il secondo episodio risale invece al 26 gennaio 2024 e riguarda un tentativo di furto. Il colpo ai danni di una Fiat 500 L non è andato a buon fine ma, successivamente, la proprietaria si renderà conto del tentativo e sporgerà denuncia al commissariato di Mesagne. Anche in questo caso le telecamere - l'episodio è avvenuto sempre nel parcheggio del centro commerciale brindisino - hanno inquadrato una persona che gli agenti della sezione volanti individueranno in Corsano. L'uomo inquadrato ha un certo abbigliamento, corredato da una coppola alla siciliana. Oltre al presunto autore del tentativo di furto, giunto a bordo di una Fiat Punto, le telecamere hanno inquadrato due altri soggetti, rimasti ignoti.

Il terzo episodio contestato è datato 12 febbraio 2024 e riguarda la presunta ricettazione di una Fiat Panda. L'auto è stata rubata quel giorno intorno alle 13, sempre nel parcheggio de "Le Colonne". Nella serata dello stesso giorno, il figlio del proprietario della Panda ha notato la Panda nei pressi del parco "Di Giulio", a Brindisi. Recuperata l'auto, la sorella sporgerà denuncia presso la stazione dei carabinieri di Campi Salentina. Intanto, sempre gli agenti della sezione volanti si sono messi all'opera e, visionando le riprese di alcune telecamere nei pressi del parco, hanno riconosciuto Corsano, un'altra persona e un soggetto al momento rimasto ignoto. Per questo al 53enne brindisino viene contestata la ricettazione di un'auto rubata poche ore prima.