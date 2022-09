A giudizio per 4 piante di marijuana e 4 grammi di cocaina: assolto, non era un pusher

BRINDISI - Per l'accusa dalle sue quattro piante di marijuana si sarebbero potute ricavare quasi 600 dosi, 595 per la precisione. Un giovane brindisino, difeso dagli avvocati Francesco Monopoli e Silvio Molfetta, è stato assolto ieri (venerdì 22 settembre 2022) dal gup del Tribunale di Brindisi, Vilma Gilli, dall'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il rito è abbreviato. Il pm - titolare delle indagini Francesco Carluccio, in udienza Livia Orlando, Procura di Brindisi - avevano chiesto la condanna a un anno di reclusione e una multa da 5 mila euro. Nulla di tutto ciò: il fatto non sussiste, recita il dispositivo della sentenza, che riguarda anche il possesso di altri 15 grammi di marijuana e 3,8 grammi di cocaina. Per le motivazioni bisognerà attendere 90 giorni.

I carabinieri vanno "a fare visita" al giovane nell'agosto 2021. Nella sua abitazione trovano lo stupefacente. E le quattro piante di marijuana, alte quasi tutte un metro e mezzo. I capi di imputazione sono due: il primo riguarda la droga "sfusa", il secondo le piante. E' intessante notare come da analisi successive, per l'accusa, dalle piante si sarebbero potute ricavare quasi 600 dosi di marijuana. Il brindisino deve fare i conti con questi addebiti. Ma i suoi difensori, Francesco Monopoli e Silvio Molfetta, nelle memorie difensive, tra l'altro, fanno riferimento alla sentenza numero 12.348 del 2020 pronunciata dalle sezioni unite della Cassazione. La sentenza parla del campo di applicazione del reato che riguarda la coltivazione di piante di marijuana. In soldoni: se vengono utilizzate tecniche rudimentali e vi è uno scarso numero di piante, queste stesse sono destinate all'uso esclusivamente personale. Per i difensori del brindisino, è proprio questo il caso.