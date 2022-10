La guardia di finanza scopre una maxi discarica abusiva in campagna

BRINDISI - I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Brindisi, nell’ambito del controllo economico del territorio, hanno eseguito un’attività finalizzata alla tutela ambientale. In particolare, nel corso di un recente intervento eseguito dai finanzieri della compagnia pronto impiego di Brindisi è stato individuato nelle campagne della provincia un terreno di circa 17mila mq dove erano stati abbandonati rifiuti di vario genere quali bitume, scarti edilizi e di potatura.

Alla luce delle norme ambientali è stata fatta segnalazione al Comune competente affinché avvii le necessarie procedure di rimozione, recupero, smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi. L’attività si inserisce nell’ambito di più ampi servizi svolti in materia ambientale in provincia. In particolare, nell’ultimo anno la compagnia pronto impiego ha effettuato, complessivamente, 9 controlli che hanno permesso di individuare circa 176mila mq di aree su cui erano stati abbandonati rifiuti, pericolosi e non, di vario genere.