Incendio nella notte nel centro abitato: vanno a fuoco due auto

BRINDISI - Due auto sono andate a fuoco nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 aprile 2024. Erano parcheggiate per strada, in viale Irlanda, a Brindisi. Si tratta di due Ford, una modello Ka, l'altra modello Kuga. Sul posto è intervenuta una squadra del comando di Brindisi dei vigili del fuoco, insieme agli agenti della Questura del capoluogo adriatico.

Al momento non è chiaro se il rogo abbia interessato da subito entrambe le vetture. I vigili del fuoco hanno domato il rogo, per poi mettere in sicurezza l'intera area. Gli agenti della sezione volanti della polizia indagano per comprendere se si tratti di incendio doloso o meno. Entrambi i mezzi hanno riportato danni decisamente gravi.