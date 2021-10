Ladri in azione con un buco nel muro: furto al centro commerciale

BRINDISI - Un buco nel muro durante la notte: ladri in azione al centro commerciale "Le Colonne" di Brindisi. E' accaduto nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 ottobre. I malviventi sono entrati in un negozio e hanno asportato calzature e abbigliamento. I danni sono in corso di quantificazione.

Questa mattina (venerdì 15 ottobre) la scoperta: i ladri, stando alle prime informazioni, sarebbero entrati da una porta, forzandola, che dà sul lato parcheggi e si sarebbero introdotti nell'esercizio commerciale dopo aver realizzato un buco nella parete. Sul posto gli agenti della polizia della Questura di Brindisi per i rilievi del caso.