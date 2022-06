Sassaiola di sera: lancio di pietre contro un autobus Stp

BRINDISI - Sassaiola contro un autobus Stp. E' accaduto a Brindisi, oggi, mercoledì 15 giugno. Intorno alle 22 ignoti hanno lanciato diverse pietre contro il mezzo, linea 8, in piazza Raffaello, Sant'Elia. E' stata allertata la polizia locale di Brindisi. Ovviamente, gli autori del gesto - che hanno agito complice il buio - si sono dileguati. Fortunatamente, non si registrano feriti. Stando a una prima analisi, non si registrano neanche danni degni di nota al mezzo. Come si evince dalle foto pubblicate in questa pagina, è stato preso di mira il vetro dell'uscita.

Il grave episodio non è il primo di questo genere a Brindisi. Il 19 ottobre dello scorso anno vennero presi di mira tre mezzi con passeggeri a bordo, al rione Santa Chiara. Anche in quell'occasione, fortunatamente, non si registrarono feriti, né danni degni di nota. Il giorno prima, sempre al rione Santa Chiara, una chiave inglese venne lanciata contro un altro mezzo della Stp. Andò in frantumi un vetro. Per puro caso non si registrarono feriti.