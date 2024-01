Litiga con i vicini e spara contro la loro finestra: arrestato

BRINDISI - Una lite tra vicini è degenerata, tanto che uno dei litiganti avrebbe esploso dei colpi di pistola all'indirizzo dei "rivali". Per questo un 49enne brindisino è stato arrestato martedì 9 gennaio scorso dai carabinieri del capoluogo adriatico. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale. L'uomo, condotto in carcere, è indagato per i delitti di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, danneggiamento aggravato, tentata violenza privata ed esplosioni pericolose.

I fatti risalgono all'inizio di dicembre 2023, al Sant'Elia. I vicini del protagonista di questa vicenda lo avevano accusato di fare troppo chiasso, disturbando la quiete. Il 49enne a questo punto, stando alla ricostruzione dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia, avrebbe pensato bene di riportare i vicini a più miti consigli scendendo in strada, urlando al loro indirizzo per poi esplodere due colpi di pistola contro la finestra della loro abitazione. Alla fine, si sarebbe dato alla fuga.

I colpi, fortunatamente, non hanno ferito nessuno. Hanno giusto danneggiato mobilio e pareti dell'abitazione "bersaglio" degli spari. I militari brindisini hanno immediatamente avviato le indagini. Un contributo importante è stato fornito dalle immagini di un impianto di videosorveglianza posizionato nei pressi del "teatro" dell'episodio. Il presunto responsabile - "già noto alle forze dell'ordine", come specificato in un comunicato ufficiale dei carabinieri - è stato dunque individuato. Il pm ne ha richiesto - e ottenuto - l'arresto. Il 49enne è stato infine condotto nel carcere di Brindisi.