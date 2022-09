Il "regalo": merci sequestrate, donazione a enti e associazioni di beneficenza

BRINDISI - L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli procederà domani, 14 settembre, alla cessione a enti e associazioni di assistenza e beneficenza di magliette e scarpe, attualmente custodite in onerosa giudiziale custodia presso i magazzini della Cannone Teodoro srl di Brindisi.

Si tratta, in particolare, di 2.016 magliette per bambini e 10.073 paia di scarpe per le quali, in esito a due distinti procedimenti penali, il Tribunale e la Procura della Repubblica di Brindisi hanno disposto la cessione gratuita ad associazioni benefiche. Il materiale che verrà donato non presenta criticità relative agli standard di massima sicurezza.

In considerazione dell’ingente quantitativo di merce, l’ufficio doganale di Brindisi si è prontamente attivato per selezionare quegli enti di beneficenza capaci di assicurare una omogenea distribuzione sul territorio.

Oltre agli evidenti scopi benefici, l’attività promossa da Adm con la cessione gratuita conseguirà un notevole risparmio di risorse finanziarie da parte dell’Erario connesse alle spese per la giudiziale custodia e per la distruzione.

Nello specifico, Adm donerà la merce in deposito nei magazzini della giudiziale custodia, a partire dalle ore 9.30 di domani, alla Croce Rossa Italiana Regione Puglia; alla Caritas di Lecce, Ostuni, Nardò-Gallipoli e Oria; all’Organizzazione di Volontariato “Mani Unite per il Congo” di Locorotondo; alla Comunità “Emmanuel di Lecce; alla “Casa di Zaccheo” di Mesagne; alle Parrocchie dell’Immacolata di Francavilla Fontana e San Giovanni Bosco di S. Pietro Vernotico; alla “Opera Don Guanella Istituto Sacro Cuore” di Fasano e all'Associazione “Made in Carcere”, che distribuirà le scarpe nelle case circondariali di Lecce, Brindisi, Taranto e Trani.