Operaio morto dopo un volo di 10 metri: mercoledì l'ultimo saluto

BRINDISI - Domani l’ultimo saluto a Giuseppe Petraglia. Presso la chiesa Cuore Immacolato di Maria, in piazza Bartolo Longo, al rione Perrino, si svolgeranno i funerali del 40enne morto a seguito dell’incidente sul lavoro avvenuto venerdì scorso in un capannone nella zona industriale di Brindisi. Il feretro partirà dall’abitazione del defunto in corte Sele. L’inizio della funzione è previsto per le ore 11.

Il pm Paola Palumbo ha dato il nulla osta alla consegna della salma dopo l’autopsia effettuata nella giornata di oggi (martedì 5 marzo) dal medico legale Domenico Urso. I risultati dell’esame autoptico saranno depositati entro due mesi. Nei prossimi giorni, con ogni probabilità, saranno effettuati ulteriori accertamenti per appurare la dinamica dei fatti e risalire a eventuali responsabilità.

Di certo c’è che Petraglia è caduto dal tetto di un opificio, facendo un volo di circa 10 metri. Una parte della struttura avrebbe ceduto sotto i piedi dell’operaio, che aveva raggiunto la sommità del fabbricato tramite un cestello. Vani i tentativi di rianimazione praticati dal personale del 118. L’impatto con il suolo è stato fatale.

Lo Spesal e la Squadra mobile della questura di Brindisi hanno acquisito la documentazione riguardante il cantiere. Da quanto emerso finora, Petraglia stava lavorando alle dipendenze di una ditta che stava effettuando lavori di manutenzione straordinaria per conto della società proprietaria dell’immobile. Il dramma si è consumato in uno stabilimento in disuso che in passato era stato utilizzato come deposito da una ditta attiva nel settore dei rifiuti.

Petraglia lascia una moglie e due figli (una ragazza di 14 anni e un bambino di pochi mesi). La tragedia ha sconvolto anche la squadra della Virtus Calcio Mesagne, dove il 40enne militava nel ruolo di centrocampista.