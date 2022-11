Gli punta contro la pistola e prende la sua auto davanti alla stazione

BRINDISI - Gli ha puntato contro la pistola e si è fatto consegnare l'autovettura. Quindi, si è dileguato in auto, lasciando la vittima - un uomo sulla cinquantina - visibilmente impaurita. Gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile di Brindisi stanno indagando in queste ore su un episodio avvenuto nella tarda serata - dopo le 21 - di martedì 1 novembre. Teatro dell'azione, piazza Crispi, nei pressi dell'ingresso della stazione ferroviaria di Brindisi.

E' poco chiara la dinamica, è poco chiaro il motivo del gesto, da non cercare sicuramente nell'autovettura sottratta, dal valore molto esiguo. Gli investigatori al momento, pur avendo inquadrato l'episodio come "rapina", non tralasciano alcuna pista, compresa quella dell'avvertimento. Stanno ricostruendo la strada imboccata dal malvivente per allontanarsi dalla stazione e stanno vagliando le immagini delle telecamere presenti nella zona.