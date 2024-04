Uomo ferito al volto rischia di perdere l'occhio: è caccia all'aggressore

BRINDISI - E' arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Perrino poco prima delle 20 di ieri, martedì 9 aprile 2024. Aveva una vistosa ferita sul volto. Preso in cura da medici e infermieri, è stato operato e, nel momento in cui si scrive, è ancora affidato ai sanitari. Non sarebbe in pericolo di vita, ma avrebbe rischiato di perdere l'occhio. E intanto i carabinieri di Brindisi sono a caccia dell'aggressore. I militari non hanno ancora potuto ascoltare la versione della vittima.

Le certezze, al momento, sono queste: l'uomo - di circa 50 anni - è stato accompagnato da conoscenti presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Il ferimento sarebbe avvenuto al rione Commenda, per strada. Da appurare se si sia trattato di una lite che è degenerata o di un'aggressione mirata. Al momento non è possibile indicare l'arma, sicuramente "bianca", in quanto i militari mantengono il dovuto riserbo. Medici e infermieri lo hanno preso in carico, vista la delicatezza della situazione. E i carabinieri hanno già avviato le indagini per risalire all'autore del ferimento.