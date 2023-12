Brindisino scomparso a Torino quattro mesi fa: trovato ucciso a martellate

BRINDISI - E' originario del Brindisino il 58enne trovato morto a colpi di martello in una cantina di un condominio a Torino nella mattinata di oggi, lunedì 4 dicembre. Di lui si erano perse le tracce il 30 agosto scorso. Si tratta di Massimo Lodeserto, ultimogenito di quattro fratelli. Il suo corpo è stato trovato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Torino che si stavano occupando delle indagini in seguito alla denuncia di scomparsa di uno dei fratelli. Il cadavere era nascosto sotto alcune masserizie. Come già accennato Massimo Lodeserto sarebbe stato colpito con un martello, un uomo è stato fermato con l'accusa di omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Lodeserto viveva da solo in centro in un palazzo signorile a circa due km di distanza dal luogo dove è stato ritrovato il suo corpo. Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri sembrerebbe che il delitto sia scaturito per motivi di natura economica.

Proprio il 30 agosto, giorno della sua scomparsa, avrebbe dovuto cominciare a lavorare in un'impresa di pulizie. Motivo questo che lo aveva portato a rinunciare alle sue vacanze in Puglia dove vive il fratello maggiore, previste per agosto. Il 3 settembre ne è stata denunciate la scomparsa. L'uomo era stato ripreso da una telecamere di videosorveglianza insieme a un altro uomo, il titolare di un ristorante sito nelle vicinanze di casa sua dove Lodeserto era solito recarsi per pranzare o cenare. Della sua scomparsa se ne era occupata anche la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto".