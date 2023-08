Carovigno: è allarme furti. Turisti abbandonano l'alloggio svaligiato

CAROVIGNO - Furti di auto e negli appartamenti, a Carovigno e dintorni non c'è pace per turisti e residenti. Ieri sera (sabato 12 agosto) una famiglia di stranieri ha letteralmente abbandonato la villetta in campagna dove alloggiava perchè l'ha trovata svaligiata dai ladri. In tarda notte, un uomo e una donna con con due bambini e un cane, hanno dovuto mettersi alla ricerca di una struttura ricettiva. In quell'appartamento preso in affitto, trovato a soqquadro non hanno voluto trascorrere nemmeno un'ora in più. Tanta è stata l'indignazione e la paura.

Nella notte tra ieri e oggi, inoltre, sono state rubate 3 auto. Due ieri. Le intrusioni nelle abitazioni sono quasi all'ordine del giorno. I malfattori entrano a tutte le ore, scassinando porte e finestre e incuranti della presenza di inquilini. Se ci sono fuggono, se la casa è vuota la saccheggiano. Una situazione che sta preoccupando residenti, albergatori e proprietari di case-vacanza. Non tutti presentano denuncia, alcuni fanno le valigie e scappano.

Da quanto si apprende è stato perpetrato un furto di alcune centinaia di migliaia di euro in gioielli anche in un noto resort ai danni di vip che stavano partecipando a una festa di compleanno. La situazione rischia di sfuggire di mano, i controlli da parte delle forze dell'ordine non mancano così come l'attività di prevenzione. Probabilmente serve anche più collaborazione da parte degli stessi cittadini, più denunce e più segnalazioni o testimonianze da parte di chi assiste a episodi sospetti. Servono, forse, più telecamere.