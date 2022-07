Autofficina a fuoco: fiamme all'interno e all'esterno del fabbricato

CAROVIGNO - A fuoco un'autofficina sulla strada statale 16, a Carovigno. E' accaduto oggi (domenica 24 luglio), verso le 4 del mattino. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione. All'arrivo sul posto, il personale dei vigili del fuoco intervenuto ha constatato lo sviluppo di un incendio localizzato

all'interno e all'esterno di un fabbricato adibito a carrozzeria, della superficie coperta di 400 mq circa, insistente su un'area della superficie di 7mila mq circa, delimitata da recinzione in muratura e accessibile da cancello metallico scorrevole carrabile dalla strada statale.

L'incendio è stato generato dalla combustione di tre autofurgoni all'esterno del fabbricato, sul piazzale dell'attività, e da ulteriori quattro autofurgoni e cinque autovetture all'interno del fabbricato. Le due squadre dei vigili del fuoco intervenute (prima partenza sede centrale e distaccamento operativo di Ostuni), con l'ausilio di due autobotti di supporto, hanno provveduto all'estinzione dell?incendio e al raffreddamento degli elementi strutturali del fabbricato.

Da una verifica visiva e speditiva dello stato dei luoghi, gli elementi strutturali del fabbricato, costituiti da una struttura intelaiata, solaio in latero cemento e pareti di tompagno in muratura, sono risultati gravemente danneggiati. Per questo, l'edificio è stato dichiarato inagibile sino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza. Fortunatamente, non si registra alcun ferito. I carabinieri stanno indagando, al momento non si esclude alcuna ipotesi sulla natura dell'incendio.