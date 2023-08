Mamma entra in un negozio e poi non trova più la figlia: scomparsa una 12enne

CAROVIGNO - Era giunta a Bari con la madre per alcune commissioni, quando, in viale Unità d'Italia, di lei si sono perse le tracce. Una dodicenne residente a Carovigno, è scomparsa giovedì mattina (10 agosto) a Bari.

A lanciare sui social l'appello per ritrovare la ragazzina è stata l'associazione Penelope Puglia. "Siamo in costante contatto con i familiari - spiega la presidente, Annalisa Loconsole - G.E. non conosceva Bari, era arrivata con i suoi familiari, che hanno subito lanciato l'allarme".

Secondo quanto appreso dai colleghi di BariToday, la madre della ragazzina era entrata in un negozio di fotografia in viale Unità d'Italia, mentre la figlia, sempre tenuta d'occhio a distanza dalla donna, era rimasta all'esterno. All'uscita, però, Gabriela non c'era più. Dopo aver senza esito cercato la ragazzina nella zona, i familiari hanno immediatamente denunciato la sua scomparsa, facendo così scattare le ricerche.

Al momento della scomparsa, la dodicenne indossava una maglietta nera, un paio di pantaloncini e un paio di scarpe Nike bianche. Le ricerche proseguono incessantemente in queste ore: l'invito, rivolto a chiunque possa fornire indicazioni utili, è a chiamare il 112 o il 113. Al vaglio anche la presenza di telecamere nella zona.