Case vacanza "fantasma": scoperto l'autore di varie truffe dell'estate 2023

SAN PIETRO VERNOTICO - Prima avrebbe rilevato le quote di una società attiva nel settore degli affiti brevi, poi avrebbe messo in piedi una truffa ai danni di ignari vacanzieri. Gli ufficiali di polizia giudiziaria della compagnia della guardia di finanza di San Pietro Vernotico, nell'ambito di un'indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Brindisi, hanno individuato il responsabile di una serie di truffe perpetrate tramite falsi affitti di case vacanza.

Secondo l’ipotesi investigativa, il soggetto utilizzando un sito internet sul quale erano stati postati annunci per la locazione di immobili di cui non aveva alcuna disponibilità, incassava gli acconti di ignari malcapitati che avevano prenotato la loro vacanza in Puglia. L'indagato dapprima aveva rilevato le quote di una società operante nel settore degli affitti brevi di immobili in una nota località turistica salentina limitandosi a corrispondere al venditore solo la prima rata delle quattro previste.

Poi, attraverso uno specifico sito internet, aveva pubblicizzato alcuni immobili da locare per il periodo estivo 2023 senza averne però alcuna disponibilità. Con tale espediente, potendo contare anche sulla buona reputazione dell'agenzia immobiliare che aveva rilevato, aveva negoziato la locazione di immobili con numerosi clienti, incassando acconti a titolo di caparra per circa 40mila euro, salvo risolvere i contratti per asserita impossibilità sopravvenuta pochi giorni dopo aver messo in liquidazione la società.

Le indagini hanno consentito, allo stato, alla Procura di Brindisi di richiedere al competente gip presso il Tribunale di Brindisi l'adozione di un decreto di sequestro preventivo (poi emesso ed eseguito) di parte del profitto conseguito.

