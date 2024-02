Cavallo imbizzarrito sulla provinciale bloccato da vigilessa e poliziotto

SAN VITO DEI NORMANNI – Si sono vissuti momenti di tensione nella serata di venerdì 16 febbraio, sulla strada provinciale che collega San Vito Dei Normanni a Mesagne dove un cavallo di grossa stazza imbizzarrito ha seminato il panico tra gli automobilisti. La sorte ha voluto che sulla stessa strada viaggiava una vigilessa fuori servizio, anche istruttore di equitazione, Anna Maria Mastrovito, e un un poliziotto, Pierluigi Martinelli, entrambi in servizio a Mesagne. Grazie alle loro competenze e professionalità si è evitato il peggio: sono riusciti a bloccare il cavallo e gestire la viabilità senza conseguenze per gli automobilisti. Un’impresa per niente scontata.

Erano circa le 20 quando gli automobilisti che percorrevano la Mesagne-San Vito si sono ritrovati un cavallo impazzito sulla carreggiata. Era nero e imponente, entrava e usciva dalla campagna, passava tra i veicoli. La vigilessa, che tornava da Mesagne dove aveva tenuto un corso di Blsd (uso del defibrillatore) presso la stazione dei carabinieri, organizzato dalla Croce Rossa, si è imbattuta in una scena surreale: un cavallo imbizzarrito stava mettendo a rischio l’incolumità degli automobilisti e la sua stessa vita. Stessa situazione per il poliziotto, anch’egli fuori servizio che viaggiava in moto. L’agente di Polizia locale, come già detto anche istruttore di equitazione, con esperienza ultraventennale, ha tentato di calmare il cavallo, parlandogli. Lo stesso non aveva briglie, sella o altro.

Si fermava, poi fuggiva nelle campagne, poi rientrava in carreggiata. Era spaventato anche dai fari delle auto. Con non poche difficoltà i due agenti sono riusciti a gestire la situazione e a far marciare il cavallo dietro l’auto della vigilessa. Nel frattempo il poliziotto allertava tutti gli automobilisti in transito che, capita la situazione si sono dimostrati collaborativi attivando le quattro frecce e bloccandosi. Naturalmente erano anche state allertate le altre forze dell’ordine tra polizia e carabinieri e i titolari di un maneggio sito nelle vicinanze. Sul posto si è recato uno dei due che ha riconosciuto il cavallo avendolo addestrato in passato. Successivamente è emerso che appartiene a un noto avvocato della zona e che in mattinata era stata presentata denuncia di smarrimento. Con l’arrivo del secondo addestratore la situazione sulla provinciale è tornata alla normalità.

