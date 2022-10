Cocaina e hashish nel Tarantino: torna libero un indagato brindisino

Arrestato e condotto in carcere il 4 ottobre scorso, torna libero un indagato nell'ambito di un'indagine che ha scoperchiato un presunto traffico di droga concentrato a San Giorgio Ionico, nel Tarantino. L'indagato rimesso in libertà è il 66enne francavillese Antonio Parisi, detto "Papadoro", difeso dall'avvocato Michele Fino. Il 14 ottobre il Tribunale della libertà ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di Parisi, rimettendolo in totale libertà. Restano riservate le motivazioni.

Parisi è stato arrestato, come detto, il 4 ottobre, insieme a 14 persone. L'operazione è stata condotta dal Ros (raggruppamento operativo speciale) dei carabinieri, con il supporto in fase esecutiva dei comandi provinciali carabinieri di Taranto e Brindisi, del sesto elinucleo di Bari, del nucleo carabinieri cinofili di Modugno e dello squadrone eliportato carabinieri cacciatori Puglia. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Tribunale di Lecce su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia.

Le 15 persone arrestate sono state ritenute responsabili, a vario titolo, di appartenere a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi e munizioni, operante sul territorio di San Giorgio Ionico e comuni limitrofi. L'indagine – sviluppata dal Ros in prosecuzione della omonima operazione "Taros" eseguita nel marzo 2021 – ha documentato l'operatività del gruppo "Lucchese" di San Giorgio Ionico, dedito al traffico e allo spaccio di stupefacenti in una vasta area della provincia di Taranto.

Il rifornimento di sostanze stupefacenti avveniva attraverso una serie di fornitori operanti anche nelle province di Lecce e Brindisi. Scorrendo l'ordinanza di custodia cautelare, si evince come un episodio di rifornimento di droga sia avvenuto nelle campagne di Francavilla Fontana. Antonio Parisi deve rispondere solo di un capo di imputazione: il 5 novembre 2020 Parisi avrebbe ceduto a un altro indagato stupefacente (cocaina e hashish), trasportato poi dall'indagato a San Giorgio Ionico. Le indagini del Ros sono partite nel dicembre 2019 e si sono concluse nel febbraio 2021.